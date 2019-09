Découverts à Modène, en Italie, en 2009, ces deux squelettes étaient devenus le symbole du plus pur romantisme. Ils se tenaient par la main, l'un la tête tournée vers l'autre. Quelle belle et tragique histoire que celle de ces amants unis dans la mort. Sauf que l'on n'avait pas pu vu quel était leur sexe, vu que les os, que l'on estime datés entre le 4e et 6e siècle, étaient dans un sale état. Maintenant on sait et, d'après les analyses, ceux que l'on connaît comme les «amants de Modène» sont deux hommes! Un couple gay qui a réussi à se faire pacser sous terre déjà à cette époque? Pas sûr. Il pourrait en fait s'agir de deux compagnons d'armes tombés côte à côte au combat et enterrés volontairement main dans la main pour célébrer leur fraternelle et virile amitié. Deux grands guerriers costauds, c'est quand même vachement moins romantique, du coup.

Michel Pralong