C'est une bien jolie nouvelle que nous a rapporté 20minutes.ch mercredi. Celle d'une Genevoise qui a accouché dans sa voiture alors que son mari conduisait. Déjà, heureusement que c'était Monsieur au volant. Il a eu l'élégance de ne pas laisser Madame conduire dans son état. Ensuite, on apprend que le couple a eu l'intelligence de faire cela dans une voiture familiale, donc prévue à cette effet. On ne dit pas la marque, mais on miserait sur une BBMW. Et si les gens ont applaudi à l'arrivée du couple à l'hôpital, c'est certainement pour saluer son civisme rare: les HUG soulignent en effet que quasi personne ne songe à faire l'économie d'une ambulance comme ces parents modèles. Bravo à eux, également pour ne pas avoir cédé à la tentation de nommer, suite à cet événement, leur fils Otto, mais Gabriel.

Michel Pralong