Des chercheurs allemands ont appris à des rats à jouer à cache-cache. Et c’est complètement con. D’abord, c’est flippant pour toutes celles et ceux qui ont peur de ces rongeurs: à cause de ces scientifiques irresponsables ils doivent se dire qu’un rat est quelque part chez eux, habilement planqué. Ensuite quel adulte normalement constitué rêve de jouer à cache-cache avec un rat? Non, un peu de sérieux: apprenons-leur à jouer aux échecs.

Renaud Michiels