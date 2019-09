C'est ce qui s'appelle de la boulette. Et de taille. L'ONU a attribué sur son site internet le bombardement de la ville de Guernica, le 26 avril 1937, à la République d'Espagne. Alors qu'il s'agissait d'un crime commis par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste pour appuyer le régime franquiste précisément contre les républicains. Une erreur repérée ce week-end mais qui devait être présente depuis 2 ou 3 ans sur le site. Elle figurait dans la description d'une tapisserie suspendue à l'entrée du Conseil de sécurité reproduisant «Guernica», le célèbre tableau de Picasso.

L'ONU s'est platement excusée et va corriger. Mais comment justifier une telle bourde? Par le fait que le tableau de Picasso est pas super clair, avec ce bœuf aux yeux bizarres, ce cheval effrayé et ces formes désarticulées? Ou qu'on n'y aperçoit même pas la queue d'un avion, alors imaginez pour reconnaître un zinc teuton d'un coucou de la République! On imagine plutôt que le rédacteur de la notice n'était pas franco du collier.