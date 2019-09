Les amis d'Emmi ne sont pas leur amis, aux paysans. Un peu soupe au lait, ces derniers ont en effet manifesté ce mardi devant le géant de l'industrie du lait, parce qu'ils en ont marre de recevoir de moins en moins pour leur production laitière. Un problème qui concerne toute la chaîne mais bon, comme Emmi et le plus... Emminent représentant de cette industrie, autant s'attaquer à la crème directement. Surtout si c'est pour lui reprocher de se faire son beurre sur leur dos, de les traire et de ne leur raconter que du baratin. Et puis, ça fait pas de mal aux paysans de faire mousser l'histoire: ça peut servir leur cause et cesser de les faire patauger dans le yogourt. Si en plus, ils pouvaient mettre un peu de beurre dans leurs épinards...

Michel Pralong