Tous les services de secours de Suisse (policiers, pompiers et ambulanciers) semblent s'être piqués au jeu du Tetris Challenge. Lancé dans le pays par la police cantonale zurichoise, il consiste à faire une photo de tout le matériel qui se trouve dans un véhicule d'urgence, aligné comme les pièces d'une maquette. C'est sympa et ça montre aussi que tous ces corps de métier ont parfois du temps à perdre.

Ce jeudi, c'est la compagnie STAR Ambulances, basée à Épalinges (VD) qui nous a envoyé sa photo. Défi parfaitement relevé avec un grand déballage impressionnant. On espère juste qu'il y avait suffisamment de véhicules de réserve ce jour-là, parce que si, en cas d'appel d'urgence, les ambulanciers répondent: «On remballe, on arrive», on a le temps de mourir dix fois. Bon, après, force est de constater qu'il leur manque un truc dans leur inventaire: le patient.

Michel Pralong