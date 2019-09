Choisir de poser une question plutôt que d’y répondre. Tout en y répondant quand même. Cette démarche paraît complètement crétine mais il s’agit pourtant d’une sale manie qui semble frapper toujours plus de journalistes. Voici quatre exemples de titres foireux glanés dans les médias français ce début de semaine.

1, «Le Figaro»: «Qui est Schinas, le commissaire en charge de la «protection de notre mode de vie européen»?

2, «Gala»: «Laeticia Hallyday: qui est Michel Jankielewicz, son nouveau manager?»

3, «Sciences et Avenir»: «Michael Schumacher hospitalisé à Paris: qui est le Pr Philippe Ménasché qui l’a accueilli dans son service?»

4, «Ouest-France» «Nissan. Qui est Hiroto Saikawa, le tombeur de Carlos Ghosn qui chute à son tour?»

Encore un effort et on arrivera à «4: combien font 2 plus 2?»… Ces quatre articles sont pourtant tout à fait honorables. Mais on a aucune envie de les lire puisqu’on a déjà les réponses aux questions posées. Les voici:

1: Shinas est le commissaire en charge de la «protection de notre mode de vie européen».

2: Michel Jankielewicz est le nouveau manager de Laeticia Hallyday.

3: Philippe Ménasché est un professeur qui a accueilli Michael Schumacher dans son service, à Paris.

4: On s’en fout puisqu’il a chuté.

Renaud Michiels