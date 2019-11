L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va pour la première fois examiner s'il est possible d'inclure l'insuline humaine sur sa liste des médicaments préqualifiés. Elle entend ainsi élargir l'accès à ce traitement salvateur contre le diabète.

L'agence spécialisée de l'ONU a fait cette annonce en vue de la Journée Mondiale du Diabète, organisée chaque 14 novembre. A l'échelle mondiale, le monde compte plus de 420 millions de diabétiques adultes, contre 108 millions en 1980, selon l'OMS. Leur nombre pourrait passer à 629 millions en 2045, selon des estimations de la Fédération internationale du diabète (FID).

«Le diabète est en hausse dans le monde entier et il progresse encore plus rapidement dans les pays à faible revenu», a déclaré le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué.

Des patients «risquent leur vie»

«Trop de personnes ayant besoin d'insuline se heurtent à des difficultés financières pour y avoir accès (...) et risquent leur vie. L'initiative de préqualification de l'OMS pour l'insuline est une étape vitale pour s'assurer que tous ceux qui ont besoin de ce traitement salvateur puissent y avoir accès», a-t-il ajouté.

Le diabète est un trouble d'assimilation des sucres par l'organisme, existant sous deux formes. Le diabète de type 2, qui représente aujourd'hui la plupart des cas et qui progresse le plus, correspond à une hausse prolongée du taux de sucre dans le sang, souvent associée à l'obésité et aux modes de vie (sédentarité, alimentation...).

Quant au diabète de type 1, d'origine génétique, il apparaît souvent dès l'enfance et se caractérise par l'absence totale d'insuline, une hormone normalement produite par le pancréas et qui régule la glycémie.

Coûts trop élevés

La majorité des diabétiques vivant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, beaucoup de ceux qui ont besoin d'insuline n'y ont pas accès, souvent en raison de coûts élevés. Seule la moitié des personnes souffrant du diabète de type 2 ont ainsi accès à l'insuline, selon l'OMS.

«Une des raisons pour lesquelles elle n'est pas disponible réside dans les prix élevés. Nous sommes dépendants d'un nombre limité d'entreprises qui fabriquent l'insuline», a expliqué la directrice du département de Réglementation des médicaments à l'OMS, Emer Cooke, lors d'une conférence de presse à Genève.

Première évaluation

Selon l'OMS, trois fabricants contrôlent la majeure partie du marché mondial de l'insuline, «fixant des prix prohibitifs pour de nombreuses personnes et de nombreux pays».

Avant de se lancer dans la période de préqualification des traitements, l'OMS va devoir examiner les produits candidats, une première évaluation qui devrait durer environ deux ans, a expliqué Mme Cooke. (ats/nxp)