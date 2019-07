Hier soir, il y a eu 3000 impacts de foudre sur le canton de Vaud. Cependant, toute la journée, en suivant les radars des multiples sites météorologiques, il aurait très bien pu y en avoir zéro... Pour Frédéric Glassey de MeteoNews, qui fait les prévisions pour le festival de Paléo: «Cette journée de jeudi était très compliquée à prévoir. Quand j'entends dire que l'on peut prévoir les orages une heure avant, cela me fait sourire. Hier, des foyers orageux se sont formés en 10 ou 20 minutes autour du Léman ou au pied du Jura. Lorsqu'on analyse l'évolution, on remarque par exemple sur Vevey, qu'à 21 h 20 rien n'était visible et 20 minutes plus tard, la foudre était là.»

Le scénario météo de ce 26 juillet paraît tout aussi délicat. Selon les prévisions de Meteosuisse, la courbe des températures va baisser à partir de l'après-midi, des orages violents, des rafales et autres manifestations de la colère divine sont au programme pour contrarier l'esprit de la fête, que ce soit à Vevey ou à Nyon.

Une «soupe humide et instable»

«Aujourd'hui, le flux qui remonte du sud et de la France est mieux organisé qu'hier. Le risque est là, mais un peu plus prévisible», analyse Frédéric Glassey. MeteoNews étudie huit modèles. En ce moment, tous disent que des vagues pluvio-orageuses vont remonter du sud et de la France, mais où et à quelle heure, c'est impossible de le dire. «Il peut y avoir un orage sur Lausanne et un sur Villeneuve, mais rien sur Vevey, où l'inverse. Cela dit, nous ne sommes pas en présence d'un front froid massif, mais d'une sorte de soupe chaude, humide et instable.»

A ce stade, il est donc difficile de dire s'il faudrait renoncer à telle ou telle manifestation en plein air: «Pour l'instant, cette situation ne devrait pas contraindre un organisateur à annuler un spectacle. il faudra voir l'évolution dans la journée, mais la situation me semble moins préoccupante que celle d'hier soir», conclut le météorologue.

A Vevey comme d'habitude

Pour le directeur de la Fête des vignerons, Frédéric Hohl, la procédure habituelle est maintenue: «L'ouverture des portes est à 19 h 30. Vers 18 h 45 nous ferons le point de la situation avec MeteoSuisse, comme nous l'avons fait hier soir. A ce moment-là nous déciderons. Mais la météo n'est pas une science exacte. Hier soir la situation était bonne et tout s'est dégradé en très peu de temps entre Villeneuve et Veyey. Selon la prévision, on peut décaler le spectacle jusqu'à 40 minutes. Mais pour ce soir, demain et dimanche, cela va être super serré».