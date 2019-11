La formation de Vladimir Petkovic affronte donc la Géorgie, vendredi à 20h45 à St-Gall, et à force de se focaliser sur notre équipe, on en oublie vite l'adversaire. La Géorgie, j’y suis allé il y a quelques mois et je me rends compte aujourd’hui qu’il est bien plus simple de se rencarder sur une formation peu connue en étant sur place.

On peut toujours parler à des gens lors des conférences de presse d’avant-match, deviser avec le chauffeur de taxi, refaire le monde dans un bar local les un ou deux jours précédents la rencontre ou même aller en boire une au restaurant géorgien de Lausanne (le seul du genre en Suisse) pour assurer ses arrières… On trouve toujours une solution, surtout dans un pays aussi beau et auprès d’un peuple si accueillant.

Mais quand une sélection que l’on peut qualifier de «lointaine», voire même «exotique» sans paraître présomptueux, se présente sur votre territoire, on doit se montrer un poil débrouillard. Le problème, c’est que même en étant assez à l’aise avec les outils informatiques, obtenir des informations sur une contrée d’outre-Caucase dont l’alphabet est dérivé du sumérien se révèle parmi les plus beaux défis de ces dernières années dans ma carrière.

Jugez plutôt, selon la définition donnée par Wikipédia: «C’est normalement une écriture unicamérale dans sa forme ronde moderne mkhedruli actuelle (comportant 33 lettres: 28 consonnes et 5 voyelles), soit militaire, comme dans sa forme ronde classique originelle mrgvlovani (soit onciale, dont les lettres asomtavruli, c'est-à-dire majuscules, étaient différentes des lettres rondes modernes), mais elle fut temporairement une écriture bicamérale dans son ancienne forme ecclésiastique khutsuri («ecclésiastique», grâce à l’ajout d’un autre alphabet carré nuskhuri («minuscules») ou kutkhovani pour les minuscules, alphabet aujourd’hui totalement abandonné).» Vous n’avez rien compris? Moi non plus.

Alors j'ai fait comme tout bon «millénial» à l’âge quelque peu avancé: J'ai mis bêtement «Georgia» et «Football» dans Twitter. J’étais alors déjà en difficulté, parce que j’avais oublié qu’il y avait une équipe universitaire de football américain à Georgia Tech, près d’Atlanta, aux Etats-Unis. Autant dire que parmi les 50 premières occurrences, pas une ne parlait de ballon rond. Avec «soccer» à la fin, peut-être? Force a été de constater que celui-ci est aussi très développé dans ce coin d'Amérique du Nord. C’est dommage, parce que de nombreuses contrées ont des internautes de leur diaspora respective – on avait trouvé un fan des Féroé dans le canton de Vaud… – qui sont vraiment au top. Mais là, rien.

Bon, ben il va falloir fonctionner presque «à l’ancienne» et aller directement sur Google, mais en feintant pour ne pas revoir de vilains ballons ovales et de gros casques. Sur le moteur de recherche, j’ai donc mis «Georgia Europe Newspaper» et toute une liste prometteuse de sites anglophones est apparue. Chou blanc sur les trois premiers, où les dernières nouvelles de la sélection dataient souvent du mois dernier, noyées entre des tas de gens qui soulevaient des haltères toutes plus lourdes les unes que les autres. Il y avait bien la possibilité de choisir une autre langue, mais c’était le russe et donc complexe. Un lien a fini par attirer mon regard. Il y était écrit en gras «TOP 23 GEORGIAN NEWSPAPERS & NEWS MEDIA». Bingo!

Oui, «Bingo!», mais le problème de la langue est réapparu. Comme je suis vieux, j’avais oublié la fonction magique «Voulez-vous traduire cette page?» et j’en ai profité avec un enthousiasme tout à fait juvénile. Je n’ai de loin pas été déçu, après avoir cliqué sur la première page qui montrait un pré vert et un ballon rond. Il faudra que je demande un de ces jours à un linguiste si le français et le géorgien n’ont pas certaines bases communes, parce que c’était presque compréhensible! J'ai déchanté après, c'est vrai, mais passons.

Sur une des premières plateformes visitées, le site «Sportall.ge» (rien à voir avec la République et Canton de Genève, promis), j’y ai trouvé l’analyse des prochaines rencontres de ceux qui se surnomment eux-mêmes les «Croisés» par Kakha Kacharava, apparemment entraîneur de l’équipe locale de Samtredia, dans l’Ouest du pays. Parce que je ne savais pas encore, mais après être venu défier la Suisse, la Géorgie enchaînera sur un match amical en Croatie, le mardi suivant à Pula. Bonne chance à elle.

«Je pense qu'il y aura deux matches très excitants. Les joueurs qui ont moins de temps de jeu devraient avoir une chance. Bien sûr, nous voulons tous battre la Suisse et la Croatie, mais nous savons tous que leurs équipes sont très solides, a assuré Kakha Kacharava, selon la traduction limite magistrale de Google. Vladimir Weiss ne commencera pas à jouer au football avec la Biélorussie, il doit maintenant choisir les joueurs sur lesquels se concentrer. Au total, le cycle de qualification actuel ne peut être sous-estimé, car nous avions deux équipes les plus fortes du groupe, le Danemark et la Suisse (ndlr: dur, mais juste, pour l'Irlande). De plus, notre équipe manquait de 3 ou 4 joueurs principaux à chaque match et notre pays n'avait pas le luxe d'avoir beaucoup de remplaçants pour ces joueurs.»

Honnêtement, là, je n’étais déjà pas mécontent. Mais ensuite, j’ai un peu creusé sur cette plateforme et est apparue une interview de Nika Kvekveskiri, milieu de terrain de l’équipe nationale et du FC Tobol au Kazakhstan, qui s’exprimait en ces mots d’après la traduction automatique: «Il est très important matches, l'équipe nationale des jeux sans importance là-bas, d'autant plus que nous pouvons pour les deux prochaines réunions une sorte de répétition générale pour assumer l'avance demi-finale de la Ligue. Nous savons tous ce que le niveau de l'équipe nationale en Suisse, en même temps, ils doivent profiter de la nécessité de faire euro tournoi 2020. Après la Suisse, nous affronterons la Croatie dans le vice-championnat de Croatie, qui est également une équipe de très haut niveau. À mon avis, montrer un résultat positif face à des rivaux de ce niveau est essentiel pour la confiance en soi de l'équipe. Le processus de préparation est en cours et nous avons hâte de jouer avec des équipes très fortes.» Mouais, pas simple, on comprend le fond de la pensée et c'est génial de le lire avec un accent géorgien dans la tête.

Après, galvanisé, j’ai tenté d’approfondir le sujet et d’aller surfer sur d’autres sites locaux. La déception a toutefois été assez rapide. Sur www.kvirispalitra.ge? Un paywall. Comme quoi l’information n’est pas gratuite là-bas non plus et vraiment tant mieux pour eux. Ensuite? Que ce soit sur babajana.org - où il n’était pas possible d’obtenir la traduction automatique - ou sur www.news.ge - où on a appris que Nikoloz Basilashvili était devenu 16e joueur mondial au tennis en mai dernier et que Gennaro Gatuzzo (!) avait été licencié deux jours plus tard – rien de bien intéressant à se mettre sous la plume.

Alors on va attendre de voir si des collègues de là-bas ont eu les moyens de faire le déplacement, jeudi soir, lors des conférences de presse d'avant match au Kybunpark de St-Gall. On y écoutera aussi religieusement l'entraîneur slovaque de la Géorgie Vladimir Weiss, dont les propos seront traduits en suisse-allemand. Ensuite, il sera assez vite temps d'aller parler de football avec un barman gibraltarien ou d'y prendre un taxi juste pour refaire le monde.

Robin Carrel, Zurich