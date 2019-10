Lundi soir à l'occasion de la 9e journée de Premier League, Arsenal a été battu 1-0 sur la pelouse de Sheffield United. Invité sur le plateau de l'émission Monday Night Football sur Sky Sports, Patrice Evra n'a pas fait dans la dentelle au moment d'évoquer les Gunners.

«Je les appelais mes bébés il y a dix ans, et encore maintenant quand je les vois je pense toujours qu'ils sont mes bébés... et c'est vrai, ce n'est pas un manque de respect», a déclaré l'ancien joueur de Manchester United (206-2014). «Quand je jouais contre Arsenal, je savais que j’allais gagner. Je fais cette émission depuis six ans... Rien n’est différent sous Unai Emery. Et je comprends que les gens soient furieux que Granit Xhaka soit capitaine de cette équipe», a ajouté Evra.

Thanks for having me #MNF and for all the comments from everyone even the haters I love you guys so don’t be jealous I just wanna share !! Really enjoyed myself they say they want me to replace @GNev2 sorry Gaz ???????????? pic.twitter.com/PRL2tSBXwd