Le mariage est terminée. Les gens se dirigent vers les bars et discutent tous de la même chose. Dans le coin d’une rue pavée, on aperçoit Terry Hutt. L’homme est considéré comme le fan numéro un de la famille royale. Il termine une interview et se retourne vers nous. «Vous savez ce que j’ai préféré? C’était que tout était simple et naturel. Juste comme les mariés», nous dit-il. Il explique qu’il est arrivé il y a 6 jours à Windsor. «Je ne voulais rater aucun préparatif. Et je serai le dernier à partir, vous verrez» ajoute l’Anglais de 83 ans. Quant à la cérémonie dans son ensemble? «J’ai apprécié chaque seconde. Je n’ai pas pris pas de photos car j’aime me concentrer sur ce que je regarde.»

Quelques mètres plus loin, nous rencontrons une jeune Britannique habillée avec une robe de mariée. «Je suis Cendrillon, et j’espère que le prince Harry me reconnaisse», nous dit-elle. Plus sérieusement, elle s’appelle Claire, elle a 34 ans et a adoré ce jour à un détail prêt. «Lorsque la calèche est passée, j’étais du mauvais côté. Harry n’a pas pu me voir», dit-elle déçue. «Bon, le carrosse allait beaucoup trop vite aussi.»

Plus tard, on retrouve Viviane, 54 ans, Sarah, 24 ans et Emma, 21 ans, la maman et ses deux filles vaudoises sont venues juste pour le week-end. «L’atmosphère et surtout la solidarité entre nous tous étaient magnifique. Ma fille a presque perdu sa place qu’elle gardait depuis 3 heures ce matin, et les gens autour ainsi que les gardes ont réussi à chasser l’intru», raconte la mère. Elle ajoute que les fans se passaient une vieille radio pour écouter ce qui se passait à l’intérieur de l’église car il n’y avait pas de télévision.

«J’ai été très étonnée par le silence aussi. Tout le monde était très respectueux. Ils ont juste crié au moment d’une chanson et quand ils se sont dit: «Je le veux.»», a confié Emma. Une partie de leur groupe a même trinqué du champagne lors du mariage. «Ils avaient pensé à tout!» Et la suite de la journée? «Il faut qu’on se décide si on va devant la porte de la réception qui aura lieu ce soir. On n’est pas sûr qu’ils feront une apparition.» À la fin de notre conversation, les trois filles ont décidé que la chance sera de leur côté et attendront dans l’espoir de recroiser les nouveaux mariés. On croise les doigts pour elles. (nxp)