Un juge a tranché: Jesse Williams devra verser plus de 100'000 dollars par mois de pension alimentaire à son ex-femme. «Entertainment Tonight» explique que cette somme se divise en deux parties: 50'629 dollars pour les enfants qui s'ajoutent aux 50'695 dollars pour l'ancienne épouse (décision déjà rendue en janvier).

Dans les documents de la cour, il est écrit que le salaire de l'acteur de «Grey's Anatomy», qui se monte à 521'000 dollars par mois, est un revenu incroyablement élevé. D'où le montant conséquent qu'il devra verser à la mère de ses deux enfants avec laquelle il partage la garde.

Jesse, lui, pensait que 11'291 dollars mensuels étaient suffisants pour permettre à son ex, Aryn Drake-Lee, de vivre confortablement et d'élever leur fille et leur garçon. D'autant plus qu'il lui verse déjà 7'465 dollars chaque mois pour couvrir les frais de scolarité et médicaux de Sadie et de Maceo. (Le Matin)