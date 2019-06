Cela fait exactement dix ans que le roi de la pop a disparu. Et pourtant, il n'a jamais été aussi présent. Sa musique continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui et sa vie plutôt secrète fait parler. Depuis la diffusion en mars du documentaire «Leaving Neverland» et les nouvelles accusations de deux ex-proches, la star est à nouveau suspectée de pédophilie quatorze ans après avoir été acquittée au terme d'un procès trouble. Serait-ce pour cela qu'aucun grand hommage ne soit prévu pour une star qui a marqué à jamais la musique? On vous propose de revenir sur la vie de Michael Jackson et son héritage en quelques points.

1. Il est né à Gary, dans l'Indiana, le 29 août 1958. Le Livre Guinness des records le désigne comme étant l’artiste le plus couronné de tous les temps. Pour le Rock and Roll Hall of Fame, il est l'artiste le plus populaire de toute l'histoire de l'industrie du spectacle. Il a vendu plus de 335 millions d'albums.

2. Ses parents voulaient aussi faire carrière dans la musique. Sa mère, Katherine Jackson, jouait de la clarinette et du piano et aspirait à devenir une chanteuse country. Son père, Joe, était un guitariste et gagnait sa vie en se produisant avec des groupes dans des locaux R'n'B.

3. Sa première représentation publique a eu lieu en 1963. À l’âge de 5 ans, il a chanté «Climb Ev’ry Mountain» de Shirley Bassey lors d'un événement public organisée par son école maternelle.

4. Michael Jackson et Whitney Houston auraient eu une histoire d'amour secrète au début des années 1990. L'ex-garde du corps du roi de la pop a expliqué que la relation a durant deux ans et ils rêvaient de se marier. «Whitney a pratiquement emménagé dans le ranch de Michael», a confié Matt Fiddes.

5. Son père fut le premier à remarquer le talent de ses enfants. Il invitait des musiciens dans la maison familiale, où les Jackson auditionnaient dans le salon.

6. Son premier enregistrement était à 9 ans. C'était «Big Boy» avec les Jackson 5. Le morceau avait été lancé par un petit label en janvier 1968. Le titre n'avait pas vraiment marché, mais c'était suffisant pour informer les maisons de disques que ces jeunes avaient du talent.

7. Son amour pour les livres a commencé quand il était adolescent. Ses préférés étaient «Rip Van Winkle» de Washington Irving et «Le vieil homme et la mer» d'Ernest Hemingway. Sa bibliothèque était remplie de plus de 10 000 ouvrages.

8. Lors de ses premiers enregistrements avec The Jackson 5, il n'avait jamais particulièrement aimé sa voix. Malgré les éloges, il expliquait que le ton aigu lui faisait pensé à la manière dont parle Minnie.

9. Il a remporté son premier et unique Golden Globe en 1972. Pour «Ben», une chanson qu'il a écrite pour le film d'horreur de 1972 du même nom.

10. Il s'est cassé le nez en 1979 lors d'un entrainement de danse. Il a ensuite consulté le chirurgien des stars, le Dr Steven Hoefflin, qui lui a fait sa première rhinoplastie.

11. Contrairement à beaucoup d'artistes, Michael Jackson détestait chanter avec une partition. Il passait la soirée à apprendre les paroles et les harmonies et arriverait au studio le lendemain, en les chantant par cœur.

12. Il a perdu une grande partie de ses cheveux en 1984 lors du tournage d'une pub «Pepsi», à cause de l’explosion d’un engin pyrotechnique.

13. Son dessin animé préféré était «les Simpsons». Suite à sa demande, il fera même son apparition dans le show.

14. «Thriller» était un succès remplit d'amertume pour Michael Jackson. Malgré les grosses ventes et les critiques élogieuses, il était contrarié par le fait que «Off The Wall» n'ait pas remporté le Grammy Award de l'album de l’année. «C'était totalement injuste de ne pas remporter le record de l’année et cela ne peut plus se reproduire», a-t-il déclaré à l'entraîneur John Branca. «Thriller» a remporté un record de huit Grammys en 1984.

15. Son single «Thriller» est resté 211 semaines dans le top singles US, soit un peu plus de quatre années.

16. «Billie Jean» est la première vidéo d'un artiste afro-américain diffusée sur MTV.

17. Michael Jackson a dansé pour la première fois le moonwalk en 1983. C'était lors d'une performance «Billie Jean» pour l'émission spéciale «Motown 25: Yesterday, Today, Forever». C'est Jeffrey Daniel, un ancien danseur, qui le lui avait appris. Il a été ensuite embauché comme co-chorégraphe.

18. Son single «Beat It» mettait le feu... littéralement. Lorsqu'Eddie Van Halen a enregistré son solo époustouflant (gratuitement), le son de sa guitare a provoqué l'incendie de l'un des haut-parleurs du studio.

19. Seulement 2% de la population mondiale souffre de la maladie de vitiligo. Une maladie qui fait changer la couleur de la peau. Cependant, peu de monde ont cru l'artiste quand il a avoué en être atteint. Malgré la publication de photos sur lesquelles ses taches blanches étaient bien visibles, beaucoup pensaient qu'il avait blanchi sa peau par chirurgie.

20. Sa mi-temps de Super Bowl, en 1993 était iconique. Sa performance a rassemblé plus de monde que la finale.

21. C’est Michael Jackson qui a convaincu Queen de sortir en single sa chanson «Another One Bites the Dust», extrait du huitième album du groupe «The Game» (1980), après avoir vu le groupe la jouer lors du passage de sa tournée Game Tour à Los Angeles (Californie). Le batteur Roger Taylor était persuadé que ça n'allait jamais marcher. Pourtant, ce titre est devenu son single le plus populaire avec 7 millions d'exemplaires vendus.

22. Le clip de «Scream» avec sa sœur Janet Jackson est le plus cher jamais produit. Son budget était de 7 millions de dollars. Il est sorti en 1995.

23. Après des années de scandales et de procès, Michael Jackson est réapparu sur la scène musicale en annonçant sa dernière tournée, «This Is It». Les 10 premiers spectacles, qui devait se dérouler à l'O2 Arena de Londres en été 2009, lui auraient rapporté 50 millions de livres. La résidence a été étendue à 50 spectacles, mais la tournée a été annulée à la suite de son décès, le 25 juin 2009.

24. Alité depuis plusieurs jours, Michael aurait demandé du Propofol à son médecin, ce puissant anesthésiant qu'il prenait régulièrement est à l'origine de sa mort. «Il y avait assez de propofol en lui pour achever un rhinocéros», assure un des trois policiers chargés de l'enquête sur la mort de la star dans le documentaire «Killing Michael Jackson», rapporte «Le Figaro». Condamné en 2011 à quatre ans de prison pour homicide involontaire, le médecin Conrad Murray aurait également tenté de dissimuler le matériel médical utilisé avant l'arrivée des secours.

25. La cérémonie d'hommage au King de la Pop a rassemblé 2,5 milliards de téléspectateurs dans le monde, c'est l’événement en direct le plus suivi du monde. (Le Matin)