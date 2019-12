Sandy Olsson et Danny Zuko sont de retour, quarante-et-un an plus tard! Ou, du moins, y a-t-on cru quelques instants, au moment où Olivia Newton-John et John Travolta ont débarqué vendredi dernier dans les costumes de leurs personnages de «Grease», à West Palm Beach (USA) où était organisée une projection du film sorti en 1978.

Les deux comédiens ont publié sur les réseaux sociaux une photo où on peut les voir ainsi habillés, elle avec une jupette jaune plissée et une chemise blanche, lui avec son blouson en cuir et des jeans noirs.

Olivia Newton-John a commenté le cliché avec enthousiasme, sur Instagram: «Première fois dans nos costumes depuis le tournage du film! Je suis tellement excitée!»

Pour mémoire, le blouson en cuir et le pantalon qu'elle portait dans le long-métrage signé Randal Kleiser a été vendu 405 700 dollars lors d'une vente aux enchères à Beverly Hills. Cette somme a été reversée à la recherche contre le cancer, mal dont souffre Olivia Newton-John depuis de nombreuses années.



Laurent Siebenmann