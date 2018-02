Vêtue d'une nuisette et d'un manteau de laine, Jane Seymour, rayonnante, pose pour Playboy. L'actrice, qui a été Bond Girl aux côtés de Roger Moore dans «Vivre et laisser mourir» et a incarné Docteur Quinn, femme médecin dans la série éponyme entre 1993 et 1998, a été photographiée et interviewée dans sa maison. Elle a dévoilé la première photo du shooting, commentant: «Je me suis dévoilée à propos de ma carrière, ma famille, du fait que je me sente mieux que jamais à l'âge de 67 ans... et bien plus encore!»

C'est la troisième fois que Jane Seymour pose pour la revue de charme, après les éditions de juillet 1973 et janvier 1987. Dans cet entretien, Jane Seymour dit qu'elle se sent «plus sexy aujourd'hui que lorsqu'elle était jeune». (Le Matin)