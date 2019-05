«Chaque année à Morges, nous consacrons une exposition à Audrey Hepburn. Elle attire beaucoup de public, durant la période estivale», explique Salvatore Gervasi, conservateur de la Fondation Bolle. «Du 13 juin au 9 septembre, l'exposition 2019 proposera trois axes autour de l'actrice: le cinéma, l'Unicef et un coin plus people qui regroupera une série de portraits fascinants», précise Salvatore Gervasi. De plus, un film de 18 minutes invitera les spectateurs à revoir des extraits de tous les longs-métrages d'Audrey Hepburn. Exposition Audrey Hepburn Du 13 juin au 9 septembre 2019 Fondation Bolle Rue Louis de Savoie 73-75 1110 Morges

Dans les ruelles de Morges comme à Tolochenaz (VD), où elle vécu les trente dernières années de sa vie, Audrey Hepburn a laissé comme un parfum d'éternité. Dans cette Grand-Rue où il n'était pas rare de la croiser, élégante et chaleureuse, semble encore planer l'âme de la comédienne disparue en janvier 1993, à 63 ans.

Elle aurait eu 90 ans, ce samedi 4 mai. Les Morgiens doivent assurément y penser. Car Audrey Hepburn était très aimée par les habitants de cette charmante ville de la Côte. Aimée aussi par ceux de Tolochenaz où la star habitait une sublime mais discrète maison, «La Paisible», au bord de la route de Lully, à quelques minutes à pied du petit cimetière où l'actrice repose désormais. Sa tombe, simple, est fleurie en permanence par ses admirateurs qui sont nombreux à venir y déposer des bouquets, émus.

Triomphe romain

Car c'était un sacré petit bout de femme, Audrey Hepburn. Née Audrey Kathleen Ruston, le 4 mai 1929, la comédienne britannique qui se destinait initialement à la danse connaîtra un tel triomphe à Broadway dans la pièce «Gigi» qu'Hollywood lui fera immédiatement les yeux doux. En 1954, elle remporte à 23 ans seulement l'Oscar de la meilleure actrice pour l'inoubliable «Vacances romaines», aux côtés de Gregory Peck.

Jusqu'en 1967, elle connaîtra reconnaissance professionnelle et succès planétaire, notamment grâce aux films «Diamants sur canapé», «Sabrina», «My Fair Lady» et «Guerre et Paix» où sa fine silhouette et ses airs de biche firent merveille. Icône de l'élégance et de la mode, Audrey Hepburn devint l'égérie des plus célèbres maison de couture. On se souvient en particulier de la petite robe noire dessinée par Hubert de Givenchy pour «Breakfast at Tiffany's».

Les enfants, son combat

Mais là où Audrey Hepburn est entrée définitivement dans le coeur du public, c'est en se battant pour le droit des enfants. Un combat qui a guidé toute la deuxième partie de son existence. En Afrique, en particulier, elle sera une des premières stars à alerter le monde entier sur la famine. Ambassadrice officielle de l'Unicef à partir de 1988, elle n'aura de cesse de se porter au secours des plus faibles et de prendre la parole avec véhémence pour sensibiliser les dirigeants de la planète, les poussant à agir. Peu avant de quitter cette Terre, elle demandera à son ami Roger Moore de reprendre la lutte à sa place. Ce que le comédien fera, après avoir donné sa parole, jusqu'à la fin de sa vie.

Eternelle Audrey

Malade, c'est bien à Tolochenaz qu'Audrey Hepburn viendra reprendre des forces. Avec son compagnon Robert Wolders et ses enfants, Sean et Luca, elle livrera, sur les bords du Léman, son dernier combat avec courage. Frêle, les Morgiens apercevront encore un peu sa silhouette au centre ville. Mais le 20 janvier 1993, la triste nouvelle de son décès touchera tous les habitants en plein coeur.

Aujourd'hui, «La Paisible» se dresse toujours dans les hauts de Tolochenaz où la place du Marché a été baptisée place Audrey-Hepburn. La Fondation Bolle à Morges consacre chaque année, durant l'été, une exposition à l'actrice (lire l'encadré). Car Audrey Hepburn reste bien vivante dans la mémoire collective. Les diamants sont éternels.

(Le Matin)