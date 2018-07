Chaque année, au début de l'été, Claire Chazal fait la Une de «Paris Match» auquel elle accorde une interview dans laquelle elle évoque sa vie professionnelle, sa vision de l'amour et de l'amitié, ses peurs et ses regrets.

Claire Chazal, son entretien sans tabous avec Marlène Schiappa https://t.co/ZQcqQGWg8w pic.twitter.com/dKKHvZbJWT — Paris Match (@ParisMatch) 11 juillet 2018

Cette année, interrogée par la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, la journaliste s'est confiée sur son rôle de mère, et plus précisément sur la manière dont ses parents ont réagi quand elle leur a annoncé sa grossesse.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les géniteurs de l'ex-présentatrice du «20 H» de TF1 ont pris la nouvelle plutôt bizarrement. «La toute première phrase de ma mère a été: «Donc tu vas perdre ton emploi.» Et la deuxième: «Tu vas tellement changer physiquement que tu ne pourras plus être à l'antenne», s'est souvenue Claire Chazal, 61 ans.

Heureusement, la maman de la journaliste se trompait. Non seulement la future maman était aux commandes du journal jusqu'à la veille de la venue au monde de François, le 29 avril 1995, mais en plus, elle a continué à le faire pendant 20 années supplémentaires. (Le Matin)