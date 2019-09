Aaron Paul aurait dépensé la somme astronomique de 300 000 dollars pour fêter ses 40 ans lors de ses vacances en République Dominicaine, en compagnie de son ami Bryan Cranston.

La star de «Breaking Bad» a dépensé sans compter et a fait venir sa famille et ses amis les plus proches dans un hôtel de luxe, parmi lesquels Michelle Monaghan, qui joue à ses cotés dans «The Path».

«Cette semaine, j'ai eu le privilège de célébrer une de mes personnes préférées sur Terre, Aaron Paul, dans un des plus beaux endroits où je suis jamais allée (…) Les mots ne peuvent exprimer à quel point cet instant sera mémorable », a posté l'actrice sur Instagram.

Sa marque de mezcal

Aaron Paul et son groupe ont passé 12 nuits dans une propriété all inclusive, à raison de 25 000 dollars par nuit. Les invités ont également pu goûter Dos Hombres Mezcal, la toute nouvelle marque d'alcool fort de l'acteur et de son acolyte de «Breaking Bad, Bryan Cranston.

Lauren Paul, la femme de la star, a partagé une photo de l'événement, en légende de laquelle elle a listé toutes les qualités de sa moitié. « Joyeux anniversaire au meilleur ami, âme sœur, amant. Je suis heureuse de vivre à tes côtés», a-t-elle écrit.