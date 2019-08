Nabilla est-elle prête à accoucher? Pas vraiment si l'on en croit la star elle-même. La semaine dernière, la Genevoise s'est exprimée sur Snapchat pour faire part de ses angoisses alors que le jour J se rapproche.

La grossesse de la jeune femme, annoncée depuis avril, arrivera en effet à terme dans trois mois. «Pour les personnes qui me demandent si j'ai peur d'accoucher... Bah oui! Je suis terrifiée par cette idée, j'en fais des cauchemars la nuit. J'ai trop peur. J'essaie de ne pas y penser. Je sais que ça approche, mais je n'ai pas envie d'y penser, je n'ai lu aucun truc là-dessus. Pour moi, le bébé va sortir comme par magie dès qu'il sera prêt», a-t-elle révélé, comme l'a relayé «Paris Match».

La jeune femme semblait toutefois beaucoup plus sereine la semaine dernière lorsqu'elle a partagé avec ses fans sur Instagram son bonheur alors qu'elle franchissait la barre des six mois de grossesse.

«Aujourd’hui mon petit ange a officiellement six mois, je nage dans le bonheur je n’aurais jamais cru un jour vivre cela... Les gens changent, ils évoluent et je fais partie de celles qui croient en l’avenir. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point les enfants me faisaient peur... Et maintenant voilà que je vais être maman, c’est juste incroyable. Je suis comblée, je remercie chaque jour mon mari d’être à mes côtés, de me supporter, de m’aimer et de m’apporter autant de bonheur au quotidien», s'était-elle enthousiasmée.