Patrick Bruel a décidé de ne plus rien dire. «Le Parisien» a écrit que le célèbre artiste de 60 ans était accusé d'«exhibition sexuelle» et de «harcèlement sexuel» par une masseuse corse. L'artiste a rapidement confirmé la séance de massage mais démenti toute geste déplacé. Mais voilà que «Le Journal du Québec» ajoute une information et écrit qu'il a reporté son voyage au Canada.

Il ne part plus au Canada

Le chanteur devait atterrir ce mardi 10 septembre et participer à l'émission «En direct de l’univers» et des «Enfants de la télé», sur Ici Radio-Canada Télé. Les deux programmes ont été reportés à une date inconnue. Plusieurs interviews à des médias québécois étaient également prévues. L’attachée de presse du chanteur a assuré qu’une autre tournée promotionnelle serait organisée sur place avant les concerts prévus à Montréal et Québec les 6 et 9 novembre

Il a aussi annulé un rendez-vous sur les réseaux sociaux avec ses fans. Sur Facebook, l'équipe de la star a annoncé lundi l’annulation du direct prévu sur YouTube dans lequel il devait répondre aux questions de ses fans, «compte tenu de l'actualité».