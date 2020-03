Après Jean Dujardin, Fanny Ardant ou encore Mathilde Seigner qui ont apporté leur soutien à Roman Polanski, c'est un directeur de casting connu qui s'en est pris à Adèle Haenel. Olivier Carbone promettait à Adèle Haenel une «carrière morte bien méritée». L’homme de 50 ans estimait que l'actrice était «minuscule par rapport au talent de Roman». «Tu es qui pour avoir un melon et te la raconter comme ça face à un monstre vivant? Tu fous la gerbe», finissait-il.

«Bravo Roman!»

Pour rappel, le départ de l'actrice, suivie par la réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma, a d'ailleurs été très commenté, parfois critiqué. Certains imaginent l'acte prémédité, d'autres voient là une réaction de jalousie, la réalisatrice ayant elle-même été en compétition dans cette catégorie. On apprend qu'en fait il n'en est rien. Dans un article de «Paris Match» consacré à l'affaire, on apprend ce qui s'est vraiment passé. «Je n'aurais pas pété les plombs,explique Adèle Haenel,s'il n'y avait pas eu ce mec, derrière moi qui a crié: «Bravo Roman!» quand Polanski a gagné. J'ai dit: «C'est la honte.»». Céline m'a répondu: «Viens, on se casse». Je me suis levée.»

La suite, on la connaît...