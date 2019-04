Le mariage d'Adele est bel et bien fini. Mi-avril, ses agents avaient annoncé que le couple qu'elle formait avec Simon Konecki s'était séparé il y a plusieurs mois. Mais, cette fois-ci, la chanteuse a confirmé la nouvelle en étant aperçue en train d'embrasser son nouveau compagnon dans les rues de New York.

«Adele est une femme forte qui a décidé de continuer à avancer et, comme n'importe quelle autre personne, elle va se remettre de la fin de son mariage. Elle a développé une affection particulière pour les Américains depuis qu'elle s'est installée à Los Angeles et elle a embrassé un homme très charmant dans une bar de New York. Il a une grosse barbe comme Simon, mais elle était plus propre et entretenue», a indiqué une source au «Sun».

Adele sur Tinder?

Mais attention, Adele n'aurait pas l'intention de se lancer dans une relation sérieuse si tôt après sa séparation. «Ils apprennent à se connaître mais Adele ne recherche rien de sérieux. Son fils, Angelo, est sa priorité. Elle est jeune et elle s'amuse. Ses amis rigolent en lui disant qu'elle devrait installer Tinder», a ajouté la source anonyme.

Adele ne serait pas à New York uniquement pour rencontrer des hommes. D'après la rumeur, elle y travaillerait sur son prochain album. Le précédent album, «25», est sorti en 2015. (Le Matin)