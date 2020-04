Dans une interview accordée à «Ici Paris» ce 29 avril, Adeline Blondieau s'est confiée sur sa nouvelle vie: depuis six mois, l'actrice s'est lancée dans la sophrologie et a même son propre cabinet. Une reconversion professionnelle qui a trouvé ses origines dans un moment douloureux de sa vie.

En effet, l'ex-femme de Johnny Hallyday a fait un burn-out en 2009, dont elle parle ouvertement dans le magazine: «Il s'est déclaré car j'ai trop travaillé et que je n'ai pas suffisamment eu de gratification. Quand le décalage entre ce que tu donnes et ce que tu reçois est trop important cela te bousille.»

«J'étais devenue diabétique»

Elle confie qu'à l'époque c'était compliqué de savoir de quel mal elle souffrait. «Ce n'était pas courant il y a 10 ans. C'était même plutôt honteux. J'ai ensuite fait un travail analytique et accepté de prendre des médicaments pendant six mois, car le burn-out s'accompagne d'une dépression nerveuse. Je me suis efforcée de n'être que positive. J'avais perdu 12 kilos, j'étais devenue diabétique, je ne marchais plus et les médecins pensaient que je ne parlerais plus jamais normalement», a expliqué l'actrice.

Une maladie qui lui a aussi compliqué sa vie de famille: «Mon fils ne voulait plus me voir, car je lui faisais peur. Une fois la colère passée j'ai décidé de m'en sortir, de redevenir la mère que j'étais.»

Une période qui l'a amenée vers une autre manière de fonctionner: yoga, méditation, relaxation... Jusqu'à envisager une reconversion très très loin des plateaux télé, comme sophrologue.

