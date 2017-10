Laurent Ruquier ne pouvait pas ne pas évoquer, samedi soir sur France 2, le clash entre la polémiste Christine Angot et Sandrine Rousseau qui a suscité de vives réactions, tout au long de la semaine dernière.

Dans un pré-générique enregistré avant l'arrivée des chroniqueurs et des invités de «On n'est pas couché», l'animateur est revenu sur l'affaire Angot: «Si Yann Moix et Christine Angot ont montré - trop violemment peut-être - leur désaccord sur la forme, il va de soi que personne sur ce plateau n'a remis en cause le bien fondé de cet engagement, a-t-il précisé. Et si nous avions invité Madame Rousseau, c'était bien pour partager son combat dans la lutte contre les violences faites aux femmes et dans aucun autre but que celui-là.»

Laurent Ruquier estime n'avoir vu «dans les larmes de Sandrine Rousseau comme dans la colère de Christine Angot (...) que deux victimes exprimer leur douleur - différemment certes - mais avant tout exprimer leur souffrance, chacune à sa façon.»

«Parmi tous ceux qui depuis une semaine attaquent l'émission, pétitionnent ou crient même au boycott, il y a sûrement des téléspectateur que la séquence a sincèrement mis mal à l'aise, a-t-il poursuivi. Mais j'y vois aussi des raisons bien éloignées de la cause féminine. De l'ignorance aussi parfois. Comment peut-on reprocher à Christine Angot son extrême sensibilité sur un tel sujet quand on sait ce qu'elle a subi elle-même?», lâche Ruquier, oubliant peut-être que bon nombre de téléspectateurs ignoraient le douloureux passé de la chroniqueuse.

Le rappeler samedi dernier aurait, sans doute, évité bien des incompréhensions, parmi le public. (Le Matin)