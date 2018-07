Les propos de Michel Drucker concernant Laurent Delahousse ont provoqué une onde de choc, chez France 2. Dans Le Parisien, l'animateur vedette accusait le journaliste «de ne pas être un mec bien». Il le qualifiait également d'«inélégant».

La charge du présentateur de «Vivement dimanche» a fortement déplu à la direction de France Télévisions. Ainsi, ce matin, Yannick Letranchant, directeur exécutif en charge de l'information, a tweeté: «Il faut raison garder. La direction de l'information salue le travail de Laurent Delahousse, une figure emblématique et respectée de France Télévisions, de ses équipes et de la rédaction. Chacun a sa place et son rôle sur le service public.»

Il faut raison garder.

La direction de l'information salue le travail de @LaurentDelahous, une figure emblématique et respectée de @Francetele, de ses équipes et de la rédaction.

Chacun a sa place et son rôle sur le #ServicePublic https://t.co/mNypcVklbc — Yannick Letranchant (@LetranchantY) 5 juillet 2018

Et selon Le Parisien, Takis Candilis, le numéro 2 de France Télévisions, a envoyé un SMS à Drucker dans lequel il lui a indiqué qu'il était «inadmissible que deux grands talents du service public s’affrontent sur la place publique». Selon le journal, Michel Drucker aurait pris acte de ce ferme recadrage. Ambiance... (Le Matin)