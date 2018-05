Accusé d'agression sexuelle, l'un des candidats de la 19e saison de «Koh-Lanta» annulée après cinq jours de tournage sort de son silence. Tout comme son avocat le martèle depuis le début de l'affaire, le forain de 34 ans crie son innocence. Il assure d'ailleurs que dès sa descente de l'avion lundi, il a suivi les policiers sans sourciller. «Comme je n'ai rien à cacher et que je suis innocent, je n'ai même pas attendu que mon avocat arrive pour commencer à m'expliquer», explique Eddy G. à «Télé Star».

«Choqué» par sa garde à vue à son retour en France, le père de famille affirme que Candide Renard a refusé d'être confrontée à son agresseur présumé. Il se dit par ailleurs confiant quant à la suite de l'enquête: «Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Candide, elle, était plus loin. Quand les caméramen sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement», affirme celui qui va bientôt être papa pour la deuxième fois.

Mercredi, la justice française a ouvert une information judiciaire pour agression sexuelle à l'encontre d'Eddy G. après la plainte déposée par Candide Renard, 21 ans, fille de l'entraîneur de football Hervé Renard. La jeune femme a raconté aux enquêteurs s'être «réveillée alors que le mis en cause était en train de l'embrasser sur la bouche, avant de pratiquer des attouchements sous ses vêtements», a relaté le procureur de la République à Nancy, François Pérain.

Une version des faits que nie fermement Eddy G. «Il récusait les accusations portées à son encontre par la jeune femme, même s'il confirmait que la nuit des faits dénoncés, il avait dormi à côté» d'elle, a ajouté le procureur.