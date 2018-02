Il a tout pour plaire, Agustin Galiana. Il est beau. Il a un accent espagnol à damner les saint(e)s. Il a du succès. N'empêche: à 39 ans, le vainqueur de la 8e saison de «Danse avec les stars» n'en est pas moins célibataire. Et ça le chagrine. «Mon futur amou­reux, je le vois très dark», a-t-il confié au magazine Voici.

La raison de son célibat? Sans doute professionnelle. Le natif d'Alicante est occupé par la série «Clem», dans laquelle il interprète le fils de sa compatriote Victoria Abril, et par l'enregistrement de son album qui devrait sortir au printemps.

Pourtant Agustin avoue qu'il ne faut peut-être pas chercher si loin la raison du problème. «Je me fais quit­ter à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je suis insupportable... ou trop exigeant», a-t-il déclaré. Et d'ajouter: «J’ai besoin de quelqu'un de rassu­rant, qui me montre ses senti­ments. Tout le temps». Celles qui voudraient faire son bonheur savent donc ce qu'il leur reste à faire.

Retrouvez Agustin en studio pour son single «Carmina»:

Et avec Candice Pascal lors de la finale de «Danse avec les Stars» en décembre 2017: (Le Matin)