Pendant près d'un quart de siècle, ses «Coups de coeur» auront donc enchanté les téléspectateurs romands. Vingt-et-un ans durant lesquels Alain Morisod aura signé les plus belles heures du divertissement de la RTS.

Rappelons, notamment, que le musicien et animateur a régulièrement battu une «Star Academy» alors toute puissante ou le jeu «Qui veut gagner des millions?» sur TF1. Qu'il a aussi tenu à distance France 2 et son «Plus grand cabaret du monde». La RTS a pu compter sur la fidélité des téléspectateurs au grand «Momo», comme nous le surnommons affectueusement.

Une fidélité pas volée car Alain Morisod est un homme généreux, attachant et chaleureux. Avec cela, même à travers le petit écran, il est difficile de tricher. Les Romands l'ont bien compris et ressenti, ce qui explique cet immense succès populaire. Un succès auprès de toutes les générations, car jeunes et vieux connaissent tous le créateur des «Coups de coeur».

Cette émission était produite avec des petits moyens, par rapport aux grandes chaînes françaises, mais avec imagination, générosité et enthousiasme. Toutes les générations de chanteuses et de chanteurs sont passées sur le plateau des «Coups de coeur». Alain Morisod, avec son large carnet d'adresses et ses relations dans le show-business, a été capable de faire venir (presque) toutes les vedettes devant les caméras de la RTS. Un petit miracle salué par les téléspectateurs romands qui s'apprêtent pourtant à voir disparaître leur émission favorite.

A dire vrai, on ne comprend pas franchement pourquoi la RTS tire la prise des «Coups de coeur». Une audience en baisse? Elle reste très correcte, à une époque où les chaînes se sont multipliées et les modes de consommation de la TV ont tellement changées. L'émission a vieilli et devenue ringarde? Elle fédère et correspond pile-poil au public de RTS1. Elle coûte trop cher? L'entier de son budget annuel a longtemps été l'équivalant d'un seul prime time sur TF1.

A une époque où la SSR doit faire des économies drastiques, la télévision romande choisit donc de couper le micro à sa plus grande vedette populaire. A part les deux Vincent, ne vont donc subsister sur la RTS qu'une avalanche d'émissions de service et d'actu, jusqu'à l'overdose. Si il y a bien des programmes où des coupes seraient possibles, avant les divertissements, ce sont bien parmi ceux-là. Ils sont de qualité certes, mais il n'y a quasi plus que ça!

Rappelons que les téléspectateurs aiment aussi la musique, les chansons, les humoristes autres que ceux estampillés RTS et s'amuser, se divertir. En cela, «Les coups de coeur» vont terriblement manquer. Et, comme Alain Morisod dans notre vidéo, les Romands vont avoir la larme à l'oeil et la gorge serrée, au moment où résonnera l'ultime générique de fin de l'émission, ce samedi. En espérant que cet ultime rendez-vous ne sonnera pas la fin des divertissements sur la RTS...

Merci Alain, c'était supersympa!



Laurent Siebenmann, rédacteur en chef