Face à la pandémie de Covid-19, le Rocher n'est pas isolé du reste de l'Europe. Même son souverain est touché. Après des stars comme Tom Hanks et Idris Elba, le prince Albert II de Monaco a lui aussi été contaminé, a-t-on appris jeudi. Aujourd'hui, le chef d’État monégasque, qui a fêté ses 62 ans le 14 mars dernier, a donné des nouvelles de sa santé et de ses proches à plusieurs médias.

Confiné au palais, le prince Albert va bien. Il a décrit ses symptômes à People: «Ils ressemblaient à ceux de la grippe, mais cela semblait être un cas assez léger. J'ai eu une légère fièvre, un peu de toux, et les premiers jours, j'avais le nez qui coulait. J'avais l'impression d'être un peu bourré mais c'est tout.»

Charlène et les enfants à la campagne

Alors qu'Albert II est dans ses appartement privés, Charlène et les enfants sont dans leur maison de campagne de Roc Agel. «Ils sont là-bas depuis notre retour de Courchevel, il y a environ deux semaines. Je ne peux pas bouger pour le moment mais dès que j'aurai le feu vert médical, je les rejoindrai», poursuit-il.

Ils sont tous les trois en bonne santé, même s'ils n'ont pas pu faire les tests de dépistage. «Ils sont suivis par leur médecin pédiatre et ils vont bien pour le moment, assure le monarque à «Monaco-Matin». Ils n'étaient pas tout le temps avec moi non plus. D'abord les enfants avaient aussi des espèces de petites gastros typiquement enfantines, donc je les voyais déjà un peu de loin pour ne pas avoir la même chose.»

Pour le moment, les échanges entre Albert de Monaco et sa famille ne se font que par téléphone. «Je n'ai pas pu les embrasser depuis plus d'une semaine», regrette-t-il.

