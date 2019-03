Alexandra Lamy , Michaël Youn et José Garcia sont réunis dans «Chamboultout», une comédie réalisée par Eric Lavaine. Et ils étaient d'ailleurs ensemble ce mardi 26 mars sur le plateau de «C à vous».

Leur passage a d'ailleurs été l'occasion de révéler les coulisses totalement délirantes du tournage... et ça n'a pas été de tout repos pour les équipes qui ont du faire avec les comportements parfois risqués de certaines stars au casting.

Une voiture volée

Dans la vidéo ci-dessus, l'actrice Anne Marivin, qui leur a donné la réplique dans le film, a d'abord commencé par décrire Alexandra Lamy comme «alcoolisée». Le réalisateur, lui, s'est parfaitement souvenu d'une «soirée où ils ont fait un défi.» Michaël Youn et Alexandra Lamy pensaient aller au lit. Sauf que «ça s'est terminé surtout en train de faire la voiture bélier avec leur tête à 4 heure du matin. Ils ont détruit une partie du 3ème étage», a précisé leur consœur.

Ce n'est pas tout. Les deux acolytes ont également «volé une voiture». «Mais il y a pas eu de plainte pour le vol de voiture?», a aussitôt demandé Anne-Elisabeth Lemoine. «Non non on a fait un tour on était dans le coffre et après on a fini avec un extincteur que Michael a vidé dans ma chambre que j'ai dû nettoyer», a assuré Alexandra Lamy qui ne s'attendait pas à ce que tout cela soit ainsi révélé. (Le Matin)