Hilaria Baldwin est à nouveau enceinte, cinq mois après avoir subi une fausse couche. La femme d'Alec Baldwin a annoncé la nouvelle sur Instagram ce lundi 6 avril en postant une vidéo de son baby bump.

Sur les images, on peut entendre le battement du cœur du fœtus. «Je vais laisser le bébé vous parler parce que je ne peux pas vous dire ce que je ressens en écoutant ce son. Je viens d'avoir la nouvelle que tout va bien et qu'il est en bonne santé, je voulais vous le dire. On y retourne», a-t-elle posté en légende.

Ne pas se laisser abattre

Hilaria Baldwin, qui a déjà quatre enfants, a perdu son bébé en novembre dernier, à quatre mois de grossesse. A l'époque, elle n'avait pas caché sa déception ni son désespoir face à cette situation dramatique, mais elle avait laissé entendre qu'elle ne se laisserait pas abattre et tenterait coûte que coûte d'avoir un autre enfant.

Cover Media