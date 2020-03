Alessandra Sublet et son ex, Clément Miserez, ont trouvé un bon moyen pour éviter les galères de garde de leurs enfants, pendant le confinement : ils ont décidé de se confiner ensemble!

«On s’est toujours complétés»

Le couple, marié entre 2012 et 2018 et parents de Charlie et Alphonse, a préféré se simplifier la vie, comme l'a expliqué l'animatrice dans un Live Instagram ce dimanche 22 mars. Ils peuvent ainsi profiter des deux garçons sans avoir besoin de sortir de chez eux pour les emmener chez l'un ou l'autre.

«C’est une vraie chance parce qu’on s’est toujours complétés là-dessus. Moi, je fais tout ce qui est travaux extérieurs: j’adore tondre, désherber…», a-t-elle expliqué, ajoutant que c'était son ex-mari qui gérait les repas: «La cuisine, je n’y touche même pas. Si j’y touche, je pense que je les tue tous les trois.»

Cover Media