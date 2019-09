Yann Moix a déclaré dans «Orléans» avoir subi des violences physiques et psychologiques de la part de son père. Mais selon son frère Alexandre, c'est lui qui aurait été maltraité par l'écrivain à de multiples reprises.

Au mois d'août, Alexandre Moix a expliqué au «Parisien» sa vérité: «Je me souviens comme si c'était hier de ce jour où, m'attrapant violemment la main, il me la coinça de toutes ses forces entre les persiennes métalliques de notre chambre et les referma sur mes phalanges. La douleur fut si intense que j’en tombai dans les pommes.»

«Je ne lui pardonne pas»

Un douloureux épisode sur lequel il est revenu dans le cadre d'une interview pour BFM TV. Ce mardi 17 septembre dans «La Première édition», Adeline François et Christophe Delay en ont publié un extrait en attendant la diffusion complète dès 22h dans l'émission de Bruce Toussaint.

Sur les images diffusées, Alexandre Moix a réaffirmé que son frère «a été son bourreau» et revient sur l'incident des persiennes qui lui a fait perdre tous ses ongles avant d’affirmer que Yann Moix était malade: «Je pense que mon frère était un enfant psychotique. On ne peut pas décemment faire ce qu’il m’a fait sans que ça relève de la psychiatrie. Je ne lui pardonne pas. Mais quelque part je le plains.» Des déclarations auxquelles Yann Moix n'a pour l’instant pas réagi.

