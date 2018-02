À 58 ans, Allison Janney est sur le point de recevoir la reconnaissance qu’elle attend depuis près de 40 ans. Après sa victoire aux Golden Globes en janvier et dimanche aux Bafta, elle est l’ultrafavorite pour l’Oscar du meilleur second rôle féminin. Elle incarne la mère de Tonya Harding dans «Moi, Tonya», qui sort en Suisse romande mercredi prochain.

Vous avez attendu près de 40 ans pour être reconnue à Hollywood. Était-ce difficile à accepter?

Je ne m’étais jamais posé la question plus jeune car j’ai beaucoup travaillé au théâtre et, si le cinéma ne voulait pas de moi, j’avais mon lot de succès à Broadway. J’ai aussi fait plein de petits jobs pour payer mes loyers dans ma jeunesse, ce qui m’a enseigné qu’il peut être dur de gagner sa vie. Être reconnue plus tard que d’autres m’a aussi permis de garder les pieds sur terre. Je comprends qu’une fille de 20 ans puisse prendre la grosse tête quand elle se voit sur toutes les affiches sans vraiment connaître la vie. J’ai toujours été beaucoup plus lente que les autres filles, alors je ne suis pas surprise. J’ai perdu ma virginité à 21 ans, c’est vous dire si j’avais du retard! (Rires.)

Pardon?

Ben oui, je crois que c’est surtout dû à ma taille. J’ai toujours été la plus grande de la classe, la plus grande parmi mes copines… mais aussi souvent la plus grande au milieu des gars, alors ça n’aide pas! Quand je me suis lancée dans le cinéma, les producteurs ne savaient pas trop quel genre de rôles me donner. J’étais trop grande, et sûrement pas assez belle, pour être l’héroïne ou l’amoureuse du héros. Il m’a fallu des années pour m’imposer.

Regrettez-vous de faire 1,80 m?

J’aurais préféré faire 1,72 m et porter de beaux talons… mais je sais qu’on n’est jamais content de ce que l’on a. À mon âge, j’ai appris à faire avec mes qualités et mes défauts. Si on ne sait pas s’accepter à la cinquantaine, c’est dramatique!

Pensez-vous à votre frère en disant cela [ndlr: Hal s’est suicidé en 2011]?

C’est l’épreuve la plus terrible que j’ai traversée dans mon existence et cela m’a appris à aimer la vie. Oui, je sais que la vie est précieuse et qu’il faut profiter des bons moments.

Êtes-vous plus heureuse à 58 ans qu’à 35 ans?

Là vous poussez un peu, non? (Elle éclate de rire.) Entrer dans la cinquantaine a été une étape difficile car le corps de toutes les femmes commence à changer. Je n’ai jamais été obsédée par mon poids ou mon apparence, mais les choses changent.

Vous n’avez ni mari ni enfants. Que vous manque-t-il pour être pleinement heureuse?

J’ai toujours refusé de voir mon verre à moitié vide. J’aurais tort de me plaindre car j’ai vécu et continue à vivre de grandes aventures. Ma carrière d’actrice m’a apporté un lot de rôles très variés et j’espère avoir encore de nombreux projets fascinants à l’avenir. Côté vie privée, aucun regret, je refuse de me plaindre également. Je tourne depuis plusieurs années dans la sitcom «Mom» et cette équipe est devenue une seconde famille pour moi.

Que vous inspirent vos récentes récompenses pour votre rôle de la mère tyrannique de «Moi, Tonya»?

Une satisfaction du travail bien fait, mais pas seulement pour moi. Un film est toujours un travail d’équipe. Vous ne verrez jamais un comédien remporter de multiples prix sur sa seule performance. Mes partenaires, notre réalisateur sont aussi les raisons de mes victoires. Margot Robbie, qui incarne Tonya, est aussi géniale dans son rôle.

Quelle a été votre préparation pour incarner LaVona Golden, la mère de la patineuse Tonya Harding dans ce film basé sur la vie de l’ancienne championne?

Quand on joue une personne qui a vraiment existé, le premier réflexe est de chercher à la rencontrer. Dans ce cas précis, Tonya Harding nous a dit ne pas savoir où elle était et ne pas vouloir la rechercher. Tonya ne savait même pas si elle était vivante ou morte. Alors je me suis basée sur le scénario et un documentaire où elle apparaissait.

Quelle idée vous êtes-vous faite de cette femme?

J’ai voulu montrer ses doutes, ses souffrances car elle était une femme qui a été abusée par sa famille dans l’enfance et qui ensuite a été incapable de montrer une once d’amour à sa propre fille. LaVona est un personnage tragique et je n’ai découvert qu’après la fin du tournage qu’elle était encore en vie et retirée loin de tout. C’est donc ma vision d’une femme dure et sévère à une époque où sa fille avait tout pour être la plus grande patineuse artistique sur la planète.

Enfant vous vouliez devenir patineuse. Vrai ou faux?

Vrai, mais j’étais déjà trop grande pour me lancer dans les compétitions et je suis vite passée à autre chose lorsque j’ai découvert que certaines figures imposées me donnaient le vertige à force de tourner sur moi-même.

Est-ce que cela a été difficile de vous enlaidir pour ce rôle?

Au contraire, c’est une liberté immense de ne pas avoir à donner la meilleure image de soi pour une caméra. Nous avons fait pas mal de tests avec le réalisateur pour trouver le look parfait.

Vous êtes la favorite pour un oscar. Prête?

Si on me le donne, je ne dirai pas non. C’est la récompense suprême du cinéma américain.

Quel pourrait être le rôle idéal qui manque à votre palmarès?

Je vous avouerais que j’ai adoré incarner une méchante à l’écran. Dans la série TV, notre but est de faire rire, mais j’ai découvert un certain plaisir à n’avoir aucune retenue, quitte à être vue comme une personne horrible. Dans ce sens, j’adorerais être une méchante dans un «James Bond» par exemple. (Le Matin)