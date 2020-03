Patrick Nothomb, le père de la célèbre écrivaine belge Amélie Nothomb, est décédé de la maladie Covid-19, a appris le média Sudinfo.be, se basant sur une communication de l'ambassade de Belgique en Thaïlande. Le baron avait 83 ans.

Dans son roman «La biographie de la faim», Amélie Nothomb revient sur son enfance et la vie de diplomate de son papa. L’homme fut consul et ambassadeur, notamment au Bangladesh, en Birmanie, en Thaïlande puis au Japon. Des influences asiatiques qui seront très présentes dans les œuvres de sa fille à l’instar de «Stupeur et Tremblement».

«L’une des victimes belges de Covid-19»

«C’est avec une profonde tristesse que nous, à l’ambassade, avons entendu parler du récent décès de l’ambassadeur Patrick Nothomb, l’une des victimes belges de Covid-19. Patrick Nothomb a été l’ambassadeur de Belgique en Thaïlande de 1985 à 1988. Il a mis ici son énergie, sa créativité et son empathie humaine unique au service de la Belgique et de tous les Belges de Thaïlande», écrit l’ambassade de Belgique en Thaïlande sur Facebook.

«Au nom de la communauté belge de Thaïlande, l’ambassadeur Philippe Kridelka présente à l’épouse de Patrick Nothomb, ses enfants André, Juliette et Amélie et à ses petits-enfants nos plus sincères condoléances.»

L. F.