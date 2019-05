Amy Schumer et son mari, Chris Fischer, sont les heureux parents d’un petit garçon né dimanche soir. Ce n’est que le lendemain que la comédienne a partagé l’heureuse nouvelle avec ses abonnés Instagram.

La reine du stand-up américain a annoncé la naissance de son enfant peu après l'arrivée du fils de Meghan Markle et y a fait allusion. «Notre royal baby est né», a-t-elle commenté en légende d’une photo de la salle d’accouchement où elle câline son nouveau-né tandis que son époux lui pose un baiser sur le front.

Dans l’après-midi de dimanche, Amy Schumer avait annoncé attendre un garçon et, vendredi, elle avait partagé la photo de son ventre sur Instagram alors qu’elle était à un rendez-vous chez le médecin avec son mari. «Est-ce que tout le monde a l’impression que je suis enceinte depuis très longtemps? Ça doit être embêtant pour vous tous que je sois toujours enceinte. Alors imaginez comment je me sens!» avait-elle écrit en légende.

Un dernier gag pour la route

Quelques heures seulement avant d’accoucher, Amy Schumer, résidente de New York, avait fait un crochet par le Metropolitan Museum, qui accueille chaque année le gala le plus célèbre et le plus sophistiqué du monde de la mode. Elle avait alors pris la pose en pantalon de survêtement et baskets sur les marches du Met, encore occupées par les techniciens chargés de préparer l’événement qui s'est déroulé lundi soir.

