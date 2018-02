L'humoriste de stand-up Amy Schumer, 36 ans, et le cuisinier Chris Fischer, 38 ans, se sont dit «I do». Le 13 février 2018. Dans une maison louée à Malibu. En présence d'une huitantaine d'invités dont des célébrités telles que Jennifer Lawrence, Jennnifer Aniston, Jake Gyllenhaal et Judd Apatow. En secret. Ce qui n'a pas empêché l'information de parvenir aux oreilles de «Us Weekly», entre autres médias.

Une stricte politique visant à empêcher toute photographie de fuiter a été appliquée. «C'est une affaire de famille. C'est personnel», a déclaré un membre de la famille de la mariée à RadarOnline.com. Ce qui n'a pas empêché le Daily Mail de se procurer quelques clichés:

PICTURED: Amy Schumer is lovely in white as she weds chef beau Chris Fischer in Malibu https://t.co/JXFLZ6xnZL pic.twitter.com/VL1rMWWeUX