Angelina Jolie ne porte officiellement plus le nom de famille de son ex-mari, Brad Pitt. Les documents obtenus par «The Blast» précisent que le nom de l'actrice âgée de 43 ans «redevient Angelina Jolie». Les six enfants du couple, Maddox (17 ans), Pax (15 ans), Zahara (14 ans), Shiloh (12 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (10 ans) continueront cependant à utiliser le nom de famille Jolie-Pitt.

Cette décision intervient après que les deux stars ont été officiellement déclarées célibataires par un juge après avoir demandé un jugement spécial permettant de rétablir leur statut tout en finalisant leur divorce, dans un dossier déposé le mois dernier, selon «Entertainment Tonight». Une source a ajouté à «The Blast» qu'il «était très important que les stars se détachent émotionnellement l'un de l'autre et entament leur nouvelle vie, leur dossier a donc été traité rapidement avec leur juge privé».

Accord de garde temporaire

Angelina Jolie a demandé le divorce en septembre 2016, après deux ans de mariage et plus de 10 ans de relation avec la star de «Fury». Une bataille tendue pour la garde de leurs enfants s’en était suivie, au cours de laquelle Brad Pitt avait fait l’objet d’une enquête pour maltraitance sur enfant. En novembre dernier, les deux ex-conjoints avaient conclu un accord de garde temporaire et leurs différends au sujet de la garde des enfants avaient été résolus.

Communication améliorée

Une source a déclaré à «Entertainment Tonight» que maintenant qu'ils sont officiellement célibataires leur relation n'a jamais été aussi bonne depuis leur séparation. «À la surprise de beaucoup de leurs amis les plus proches, la communication entre eux deux s'est considérablement améliorée et ils sont tous les deux engagés à élever leurs enfants ensemble, a déclaré la source. Leurs enfants ont des horaires de garde et cela a fait une énorme différence pour toute la famille.»

Le règlement définitif du divorce devrait encore prendre plusieurs mois, car ils continuent de régler la séparation des biens et de mettre en place une ordonnance de garde permanente avant qu'un juge ne puisse les déclarer légalement divorcés. (Le Matin)