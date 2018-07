Qui va affronter James Bond dans le vingt-cinquième film de la série attendu en novembre 2019? Après Le Chiffre, Greene, Silva et Blofeld, quel machiavélique gangster va tenter de dominer le monde et d'abattre l'agent secret préféré de Sa Majesté?

Si l'on en croit certains journaux anglais, c'est une femme qui va s'opposer à 007 dans «Bond 25». Ainsi, le réalisateur Danny Boyle aimerait beaucoup qu'Helena Bonham Carter («Ocean's 8», «Sweeney Todd», «Charlie et la chocolaterie») s'attaque à Daniel Craig. La comédienne connue pour ses compositions savoureuses et venimeuses serait entrée en discussion avec le cinéaste mais rien n'est encore acté.

Car les producteurs de la saga - Barbara Broccoli et Michael G. Wilson - ont une autre actrice en vue, nettement plus «bancable» pour le marché mondial: la sublime Angelina Jolie. Cela fait plusieurs années que l'actrice est courtisée par Eon productions, sans succès. Mais il semble bien que, cette fois, les pourparlers soient sérieusement engagés. Va-t-elle dire oui et donner du fil à retordre à l'espion en smoking?

Le tournage de «Bond 25» débutant le 3 décembre prochain, les fans du brave James seront rapidement fixés. (Le Matin)