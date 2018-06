Depuis leur séparation, en 2016, le moins que l'on puisse dire est que les relations entre Angelina Jolie et Brad Pitt ne sont pas au beau fixe. Et cela pourrait encore empirer, rapporte TMZ. D'après les informations obtenues par le site américain, l'actrice de 43 ans pourrait perdre la garde de ses six enfants si elle ne laisse pas leur père les voir plus souvent.

Le juge chargé de régler la procédure de divorce des deux stars pense en effet que l'attitude d'Angelina envers son ex est néfaste pour les trois filles et les trois garçons de l'ancien couple. Toujours selon TMZ, le magistrat a établi une règle concernant l'usage du téléphone portable. Brad Pitt peut désormais appeler et envoyer des SMS à chacun de ses enfants autant qu'il le veut et sans devoir demander la permission à leur mère.

Dans le rapport auquel TMZ a eu accès, il est également mentionné que l'acteur verra ses enfants pendant 10 jours d'ici à la mi-juin à Londres, où Angelina Jolie se trouve pour le tournage de «Maléfique 2». Durant cette période, il pourra être en compagnie de deux d'entre eux à la fois pendant quatre heures par jour. A la fin du mois, il aura droit à 10 heures par jour et, dès la mi-juillet, il pourra recevoir ses enfants pendant quatre jours consécutifs. A chaque fois, cependant, un psychologue devra être présent. Plus tard cet été, c'est à Los Angeles que Brad accueillera les bambins pendant une semaine.

Toutes ces mesures ne concernent que cinq enfants: Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans), Know et Vivienne (tous deux 9 ans). Maddox, âgé de 16 ans, pourra choisir combien de temps il veut passer avec son père. (Le Matin)