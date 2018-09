Révélée dans la saga «Twilight», Anna Kendrick était la partenaire de George Clooney dans «In the Air» qui lui a valu ses premières nominations aux Golden Globes et Oscars. Ce mercredi, elle est de retour dans les cinémas de Suisse romande avec le nouveau film «L'ombre d'Emily».

On vous connaît surtout pour les comédies d'ados, comment présenter «L'ombre d'Emily» qui mélange drame, comédie et thriller psychologique?

C'est vrai qu'il y a des côtés très noirs dans notre film. J'incarne Stéphanie, une maman célibataire qui se laisse utiliser et abuser par les autres parents de l'école... Et particulièrement par Emily et son mari Sean alors qu'elle pense être leur amie. Stéphanie va se retrouver dans une sorte de triangle amoureux mais aussi au cœur d'une disparition surprenante. C'est difficile de parler du film sans dévoiler l'élément surprise qui rend l'histoire fascinante.

Vous incarnez une jeune maman qui fait des vidéos sur internet où elle donne des recettes de cuisine. Avez-vous ce genre de qualité et de désir?

Je serai totalement nulle en vlogeuse. Par contre, j'adore regarder des vidéos de motivation sur le net ou faire des recherches diverses. Je suis la reine du diagnostic amateur. Dès que j'ai un petit bobo, je me jette sur mon ordi pour essayer de comprendre ce qui ne vas pas chez moi. Ce matin, avant notre rendez-vous, j'ai passé une heure sur des sites médicaux comme Web M.D au point de me persuader que je suis touchée par la maladie de Lyme qui est causée par la piqûre d'un tique. Je n'ai sûrement rien d'autre qu'une fatigue mais il ne me faut pas grand chose pour penser au pire.

Votre personnage de Stéphanie est sous-estimée par Emily. Est-ce que cela vous arrive aussi dans votre vie privée?

Cela m'arrive souvent et j'adore ca! Il n'y a rien de mieux pour impressionner les gens (rires). On me prend souvent pour une petite rigolote parce que je ne suis pas très grande et que j'aime faire sourire. Mais on s'étonne que je puisse aussi chanter, danser ou jouer des rôles dramatiques.

Que dire de la scène où vous embrassez Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds, votre partenaire du film?

C'était génial! Je connais Ryan depuis des années car nous avons tourné ensemble. Lors d'une scène où je dois embrasser mon partenaire, je m'assure toujours de bien me brosser les dents, de me rincer avec du bain de bouche pour avoir une odeur de menthe, etc. Blake fait exactement la même chose que moi donc je n'ai jamais embrassé une personne avec une sensation de menthe de ma vie (rires). Mais le plus intéressant est que ni Blake, ni moi ne voulions être l'agresseur dans cette scène de baiser. Blake était inquiète car mon personnage pleure et se sent vulnérable à ce moment de l'intrigue. Elle ne voulait pas donner l'impression qu'elle prenait le dessus.

Combien de fois avez-vous tourner cette scène de baiser?

Trois fois. Blake et moi sommes de grandes professionnelles dans ces moments là et on sait ce que l'on fait! Embrasser une fille est plus simple qu'un mec.

Et son mari Ryan n'a pas été jaloux ?

Ryan n'a pas besoin d'être jaloux. Je suis certaine que j'embrasse beaucoup mieux que lui (ndlr : Anna éclate de rire).

Que dire de votre compagnon, Ben Richardson, un cameraman anglais, n'est-il pas aussi jaloux dans ses moments là?

Aucun risque. Blake, Ben et moi savons rigoler de ces situations exigées par un scénario. Et je vous avoue que cela m'amuse aussi de mettre la pression sur Ben en public pour voir sa réaction ensuite (rires).

Vous êtes d'ailleurs très discrète sur vos amours...

C'est mieux ainsi. Il m'est arrivé de déprimer à la suite d'une rupture amoureuse. A 33 ans, j'ai compris que moins je parle de mes amours, mieux c'est.

(Le Matin)