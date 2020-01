La famille s'agrandit! À 38 ans, Anna Kournikova est une nouvelle fois enceinte. La compagne de longue date du chanteur Enrique Iglesias n'a pas confirmé l'heureuse nouvelle, mais des photos d'elle, avec un joli baby bump, ont été dévoilées par le magazine «Hola!».

Une grossesse avancée

Anna Kournikova et Enrique Iglesias vivent dans le quartier de Bay Point à Miami depuis plusieurs années. Le magazine a publié des photos volées sur lesquelles on peut voir Anna Kournikova avec un ventre rond, sur un yacht, en Floride. Le média affirme que le bébé devrait pointer le bout de son nez entre la fin de l'hiver et le début du printemps.

Pour rappel, l'ex-sportive et son chéri Enrique Iglesias, aujourd'hui âgé de 44 ans, sont déjà les parents de jumeaux prénommés Nicholas et Lucy, nés en 2017. Une première grossesse qu'elle avait réussi à garder secrète jusqu'au bout! Enrique Iglesias va pouvoir rester à ses côtés, car il a quasiment bouclé sa tournée, une ultime date étant prévue le 21 février en Arabie saoudite.

