Après l'emballement médiatique sur l'état de santé d'Alain Delon, ses enfants ont décidé d'arrêter toutes ces rumeurs. Pour rappel, l'acteur de 83 ans a été hospitalisé dans la Clinique du Génolier (VD) depuis le 31 juillet, après avoir souffert d'un AVC. Il se repose pour le moment en Suisse.

Depuis ce moment, plusieurs proches ont raconté à la presse que le comédien n'arrivait pas à reprendre ses forces. Un information que sa fille Anouchka a tenu à démentir.

«Il se remet entièrement, et n’a aucune séquelle»

C'est sur Instagram, ce lundi 26 août, qu'elle a exprimé sa colère tout en donnant des nouvelles rassurantes de l'acteur du Guépard qui se fait discret depuis son hospitalisation: «Chers tous, cher public, pour vous rassurer. Notre père va mieux, même plus que mieux. Ne vous fiez pas aux imbécilités relayés (sic) par la presse. Ses journées sont positives, guerrières, et sans encombres. Il se remet entièrement, et n’a aucune séquelle. Il est extrêmement touché par vos messages et votre fidélité. Il ne manquera pas de vous remercier en temps voulu, quand lui l’aura décidé, comme il sait si bien le faire.»

Surtout, elle souligne l'incompréhension de raconter de telles rumeurs sur son père: «Merci à ses soit disant «proches», qui y connaissent vraisemblablement que dalle, d’avoir l’obligeance de bien vouloir la fermer. Comme l’écrivait si bien Audiard: «Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît.»»

Il ne faut croire que les enfants

Elle conclut par une demande aux médias de faire preuve de discernement en ne puisant pas leurs informations dans des sources illégitimes: «Quant à la presse, merci de ne pas alimenter ce genre de bêtises. Les seules «proches» légitimes à donner des nouvelles brèves, sont ses enfants. Merci de respecter sa convalescence, sa vie privée, et sa famille.»