Mercredi sur France Inter, Antoine de Caunes est revenu sur les révélations de sa fille Emma, elle aussi victime des agressions sexuelles commises par le célèbre producteur de cinéma hollywoodien Harvey Weinstein.

De Caunes a tenu à saluer les femmes qui ont eu le courage de rendre public les agissements de Weinstein: «C'est ce que vient de faire ma fille en même temps qu'Asia Argento, Angelina Jolie et plein d'autres, en dévoilant les turpitudes d'un tout-puissant producteur hollywoodien, ce gros porc puant d'Harvey Weinstein pour bien le nommer.»

Et de poursuivre: «Tout le monde le sait, il faut du courage quand on est une femme pour mettre sur la place publique de telles histoires et j'espère que l'exemple de cet aréopage de comédiennes aidera à libérer la parole d'autres victimes plus anonymes. Et voilà aujourd'hui pourquoi je suis heureux d'avoir trois beaux enfants, mais en plus je suis fier d'avoir une fille comme elle.»

"Je suis fier d'avoir une fille comme elle"

Affaire Weinstein : l’édito d’@antoinedecaunes dans #Popopop pic.twitter.com/PPVB2eaRc4 — France Inter (@franceinter) 11 octobre 2017

Et moi d'avoir un père comme lui .. https://t.co/E6EC6eVBgs — Emma de Caunes (@Emma_de_Caunes) 11 octobre 2017

(Le Matin)