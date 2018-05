Le 5 mars 2018, l'horreur s'est abatue sur la famille de Ruthie Ann Miles. Cette star de Broadway, récompensée aux Tony Awards pour le spectacle «Le Roi et moi» en 2015, se baladait avec sa fille Abigail, 4 ans, son amie Lauren et le fils de celle-ci, Joshua, 1 an, quand une femme a grillé un feu rouge et les a renversés. Les deux enfants sont morts. Ruthie Ann Miles était alors enceinte de 7 mois. Gravement blessée, elle avait été hospitalisée. Son mari Jonathan Blumenstein avait annoncé sur Twitter trois jours plus tard qu'elle était tirée d'affaire et déclaré qu'ils remerciaient tous deux le ciel de leur avoir laissé leur bébé.

Le pire s'est produit la semaine dernière: Ruthie Ann Miles, 35 ans, a perdu l'enfant à la 39e semaine, vient d'annoncer leur avocat, Ben Rubinowitz, au «New York Daily News». L'enfant, une fille, devait se prénommer Sophia Rosemary.«La souffrance endurée par Ruthie et Jonathan est quasiment impossible à saisir», a ajouté leur avocat.

La conductrice, inculpée pour l'homicide d'Abigail et de Joshua, ne le sera pas pour le décès de Sophia Rosemary. L'homicide ne pouvant être retenu par la loi new yorkaise qu'après la naissance. (Le Matin)