Pierre Palmade reprend le chemin du travail. C’est ce qu'il a confirmé sur son compte Twitter après avoir passé plusieurs heures en garde à vue la semaine dernière, mis en cause dans une affaire de viol.

«Après 48h un peu dingues où j’ai fait les frais d’une mauvaise rencontre, je compte bien me remettre au travail et retrouver mon humour le plus vite possible. Il ne doit pas être bien loin. Amicalement, Pierre», a-t-il partagé sur le réseau social.

Interpellé jeudi 11 avril, l'humoriste était mis en cause par un jeune homme dans une affaire de viol et de violences sous l'emprise de stupéfiants. Comme l'avait révélé par la suite Marc-Olivier Fogiel citant un proche de l'acteur, le jeune homme aurait finalement reconnu avoir menti.

«Le comédien a appelé la police jeudi matin car son appartement a été mis sens dessus-dessous par la deuxième personne mise en garde à vue. Quand les policiers sont arrivés, cette dernière a justifié ces dégradations en disant qu’elle avait été violée», avait par ailleurs expliqué à l'AFP une source anonyme.

D’après «Le Parisien» néanmoins, l'enquête suit toujours son cours au sujet «des substances pouvant s'apparenter à de la cocaïne» retrouvées sur place. (Le Matin)