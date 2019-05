Les bookmakers pariaient sur James, Arthur ou encore John... Meghan et Harry ont déjoué tous les pronostics en appelant leur fils Archie Harrison. Des prénoms inhabituels qui font une belle entrée chez les Windsor. Mais que signifient exactement ces prénoms et d'où viennent-il?

Archie est le diminutif d'Archibald. De racine germanique, il signifie «audacieux» et «brave», et s'il a été longtemps utilisé dans les familles aristocrates européennes, il fait aujourd'hui un grand retour au Royaume-Uni. En 2017, il se trouvait dans le top 20 des prénoms les plus utilisés dans le pays, selon le bureau des statistiques. Il a d'ailleurs été beaucoup utilisé en Écosse. Comme l'a rapporté la spécialiste de la famille royale Emily Andrews sur son compte Twitter, le couple aurait fait ce choix car il aimait ce prénom mais aussi sa symbolique.

Pour les Américains, il a une résonance plus moderne. Archie Andrews est le héros d'un comics qui a vu naissance en 1941. Plus récemment, les adolescents ont pu entendre ce prénom aussi dans la série «Riverdale» qui cartonne aux Etats-Unis. Le personnage principal joué par K.J. Apa se nomme aussi Archie.

Un deuxième prénom sur-mesure

Harrison a aussi une liaison avec l'Amérique et est plus utilisé de l'autre côté de l'Atlantique. Il signifie «fils de Harry», évitant de faire l'appellation «Harry Jr». Un moyen parfait pour rappeler ses deux origines. Chez les bookmakers, avant l'annonce officielle, Archie pouvait être joué à 100 contre 1 tandis qu'Harrison n'apparaissait même pas dans la liste des possibilités. Le jeune Archie Harrison, septième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, porte enfin comme noms de famille celui de son arrière-grand-mère, Windsor, et de son arrière-grand-père, Mountbatten.

Un choix «surprenant» selon Stéphane Bern, spécialiste de la monarchie britannique car celui-ci sonne très américain. Le duc et la duchesse de Sussex ont rompu avec les traditionnels prénoms et continuent à imposer leur style, comme ils le font depuis un an.

(Le Matin)