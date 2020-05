Ce mercredi 6 mai, Archie, le fils du prince Harry et Meghan Markle fête son premier anniversaire. Habituellement, la famille royale dévoile des clichés des enfants pour leur anniversaire. Mais comme ils l’ont démontré à plusieurs reprises, les deux époux aiment contourner les traditions.

Le duc et la duchesse de Sussex ont donc choisi de poster une vidéo sur les réseaux sociaux de l’association Save Children, qui vient en aide aux familles les plus démunies.

Pendant la séquence, on aperçoit Meghan Markle avec son fils Archie sur les genoux. Elle lui lit un livre intitulé «Duck! Rabbit!» («Canard! Lapin!» en français), tandis que le petit garçon suit l'histoire à son rythme. Le tout est filmé par le prince Harry. Un moment adorable durant lequel on remarque qu'Archie a bien grandi et ressemble de plus en plus à son papa.

A la fin de la vidéo, l'organisation appelle aux dons pour aider les familles les plus précaires face à la pandémie actuelle.

LeMatin.ch