Alors, brun ou roux? Plusieurs tabloïds s'étaient posés la question concernant la couleur de cheveux d'Archie. Des paris avaient même été faits lors de l'annonce de la grossesse de Meghan Markle, le 15 octobre 2018. A qui allait-il ressembler? Sera-t-il métisse ou blanc? Aura-t-il les cheveux de sa mère ou de son père?

Des questions qui ont pris du temps à trouver réponse. Et pour cause, le duc et la duchesse de Sussex ont longtemps choisi de préserver leur enfant des paparazzi. C’est seulement lors de leur voyage en Afrique du Sud que des clichés ont fait surface (sauf le jour de la naissance et celui du baptême). A désormais cinq mois, il n'y a plus de doute possible: Archie est bel et bien le sosie de Harry. Et ce, jusqu’à la pointe de ses cheveux.

On peut le voir à ses sourcils

Ce mardi 15 octobre, le couple Sussex faisait le déplacement dans le centre de Londres pour assister à la cérémonie des Wellchild Awards. A cette occasion, la duchesse a discuté quelques instants avec les personnes présentes. Une mère et sa fille de 11 ans n’avaient qu’une envie: savoir si Archie était roux.

Meghan Markle a alors confirmé cette information, et expliqué: «Vous pouvez le remarquer sur ses sourcils.» La chevelure d'Archie semble d’ailleurs être l’une des préoccupations principales de son père. «Harry déplore qu'Archie ait peu de cheveux pour son âge», rapporte Angela, la mère de famille au« Mirror». Il est pourtant à croquer!

Le Matin